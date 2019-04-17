محمد إمام يستقرّ على داليدا خليل لـ"هوجان".. فماذا قالتْ الأخيرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استقرّ الفنان المصريّ الشّاب، محمد إمام على الفنانة اللبنانية، داليدا خليل، لتشاركه في مسلسله الرّمضانيّ الجديد "هوجان"، بعدما كان قد استعان بجمهوره في اختيار نجمة لبنانية، تكون ضيفة شرف بالمسلسل، لتتّجه أغلب التّشريحات على اسم "داليدا"، فاستجاب صُنّاع العمل لترشيحات المتابعين.

ونشر إمام عبر إنستغرام، صورته بصحبة داليدا، وأرفقها بتعليق قائلا: "من فترة طلبت منكم ترشحولي نجمة لبنانية تكون ضيفة شرف مسلسل هوجان.. ناس كتير من كل الوطن العربي رشحتلي نجمة لبنان داليدا خليل وكانت فعلا مناسبة جدا للدور".

وقال إمام: "فنانة جميلة وإنسانة أجمل واستمتعت بالشغل معاها.. متحمس أن أنتوا تشوفوا المشاهد اللي صورناها مع بعض.. استنونا في رمضان إن شاء الله.. يؤبرني".

Advertisements

ومن ناحيتها، علّقت داليدا على منشور إمام، قائلة: "شكرا لكل من رشح اسمي للمشاركة في مسلسل هوجان إلى جانب النجم محمد إمام.. سعيدة جدا بهذا التعاون.. واستمتعت جدا بالمشاهد التي جمعتنا.. وفخورة بالتعاون لأول مرة مع نجم بحجمه من مصر".

يُذكر، أنّ مسلسل "هوجان"، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل.