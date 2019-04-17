شكرا لقرائتكم السجن 10 سنوات لزوج فنانة مصرية.. زور توقيعها وسرق أموالها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مساء السبت زوج الفنانة المصرية سميحة أيوب بالسجن المشدد، لمدة 10 سنوات، بتهمة سرقة أموالها بالبنوك، بعد تزوير توقيعها.

وكان "أحمد.ن" مدير أعمال الفنانة المصرية سميحة أيوب، قد تزوجها عرفياً بعد وفاة زوجها السابق الكاتب الكبير والمخرج الشهير سعد الدين وهبة، وكان بحكم عمله معها، وزواجها منه، يقوم بسحب مبالغ مالية من حساباتها بالبنوك للإنفاق على أعمال فنية مشتركة بينهما.

وفوجئت الفنانة أن زوجها استغل ثقتها، وزور توقيعها، وقام بالاستيلاء على 120 ألف دولار من أموالها المودعة بأحد البنوك، كما حصل على قرض بمبلغ 3 ملايين جنيه بضمان وديعة خاصة بها.

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وقالت الفنانة البالغة من العمر 87 عاما إن المتهم عمل مع زوجها الراحل سعد الدين وهبة لمدة 7 سنوات، وتزوجته عرفيا بعد وفاة زوجها السابق، وتجمعهما أعمال مشتركة، حيث يعمل مخرجا، ولذلك أوكلت إليه سحب بعض أموالها، مضيفة أنه خان الأمانة، واستولى على أموالها بتوقيعات مزورة منسوبة لها.

وأردفت الفنانة أنها فوجئت أن زوجها استولى على شيكات بنكية خاصة بها، بتوقيعات مزورة لها، وتمكن من سحب مبالغ مالية كبيرة من حساباتها خلال الفترة من العام 2015 و2017.

تمت إحالة المتهم للمحاكمة، وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.