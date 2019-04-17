حلا شيحة: محمد رمضان أخ وصديق

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعرّضت الفنانة حلا شيحة لانتقادات حادة في التعليقات على صورة نشرتها من كواليس مسلسلها الجديد "زلزال" جمعت بينها وبين زميلها الفنان محمد رمضان حيث ظهرت ممسكة بيده، وعلقت كاتبة: "صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيدة بوجودي فيه، يارب النجاح كله، زلزال رمضان ٢٠١٩،اللي من القلب لازم يوصل للقلب"، إلا أنها على ما يبدو استخدمت برنامجاً بدائياً لتخفي علبة السجائر من يدها في الصورة، ماعرضها للسخرية.

وفيما أزعجتها التعليقات المسيئة من المنتقدين الذي ركزوا على إمساكها ليد زميلها، كتبت رداً جاء فيه: "اللي مش حابب وشايف أن الصفحة دي مش عاجباه ياريت ما يعلقش تانى.. دي صفحة فنية.. أهلا بالتعليقات الإيجابية والباقي لا يعنيني"، وأضافت: "محمد رمضان ده زميل و اخ وهو متزوج و بيحب زوجته وربنا يخليه ليها و لأولاده".