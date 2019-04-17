حبيب فاليري ابو شقرا يطلبها للزواج

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وافقت ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا على الارتباط رجل الأعمال اللبناني زياد عمّار بعد علاقة حب عاشاها بعيداً عن الأضواء. حيث أنه فاجأها باتخاذ القرار الرسمي بالارتباط وألبسها خاتما ماسياً بعد موافقتها على طلبه للزواج في اجواء رومانسية خيمت على المكان الذي زينه بالشموع وعلق فيه رسالة حب طويلة باللغةِ الإنجليزية. ولقد نشر الحساب الخاص بمعجبي ملكة جمال لبنان السابقة عبر تطبيق "إنستغرام"، صوراً توثّق لحظة تقدُّم "عمّار" لطلب يدها ضمن أجواء رومانسية.

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