أمير كرارة يصور "كلبش3" فى الفيوم الأسبوع المقبل

أوشك النجم أمير كرارة على الانتهاء من تصوير الأسبوع الثامن من مسلسله "كلبش3"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث يواصل التصوير حاليا فى منطقة الصحرواى، بمشاركة الفنانين هيدى كرم وأحمد العوضى، وينتقل مخرج العمل بيتر ميمى للتصوير فى مدينة الفيوم الأسبوع المقبل، بمشاركة عدد من الفنانين، حيث يكثف المخرج التصوير من أجل الانتهاء من تصوير العمل نهائيا فى أقرب وقت.

وفى السياق ذاته، انتهى مخرج العمل من مونتاج ومكساج أول 5 حلقات من المسلسل، الذى يعد استكمالا لنجاج الجزأين الأول والثانى، خاصة أن شخصية الضابط سليم الانصارى أصبح بطلا شعبيا.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن أمير كرارة حصل على لقب أفضل ممثل عربى بحفل جوائز الموريكس دور فى بيروت، والذى أقيم خلال الأيام الماضية.

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