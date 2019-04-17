صورة من كواليس زلزال تثير الجدل وحلاشيحة ترد

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها برفقة الفنان محمد رمضان، من كواليس تصوير مسلسل "زلزال"، الذي تخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت حلا علي الصورة: "صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيدة بوجودي فيه.. يارب النجاح كله.. زلزال رمضان ٢٠١٩.. اللي من القلب لازم يوصل للقلب".

الكثير من الجدل عبر حسابها، حيث ظهرت بملابس التصوير إلي جانب رمضان وهي ممسكة بيده، مما أثار غضب متابعيها والبعض أعترض علي ظهورها هكذا وهي تمسك بيده، والبعض الأخر أعترض علي مشاركتها في عمل لمحمد رمضان من الأساس، وأعتبروا أن ذلك يُنقص من قيمتها كفنانة.

ردت حلا في أكثر من تعليق

علي إعتراضات متابعيها فقالت: "اللي مش حابب و شايف ان الصفحة دي مش عاجباه ياريت ما يعلقش دي صفحة فنية بس أهلا بالتعليقات الإيجابية و الباقي لا يعنيني".

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وتابعت تدافع عن رمضان: "محمد ده زميل و اخ و هو متزوج و بيحب زوجته و ربنا يخليه ليها و لأولاده".

يذكر أن مسلسل "زلزال"، هو أولي أعمال حلا شيحة بعد عودتها للتمثيل، ويشاركها محمد رمضان، ماجد المصري، هنادي مهني، مصطفي منصور، محمد الحناوي، حسام داغر، حنان سليمان، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

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