القاهرة - لايف ستايل
أقيم السبت الماضي، حفل توزيع جوائز الموريكس دور Murex D'or لعام 2019، في بيروت، في نسخته الـ19، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، ومنهم الفنانة نيللي كريم، وعابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي، والمطربة أنغام وزوجها المُوزع المصري أحمد إبراهيم، وماجي بو غصن، والفنان أمير كرارة وغيرهم.
وحصلت أنغام على انتباه الجمهور المتابع لها، بخاصة وأنَّ حفل الموريكس دور يعتبر المناسبة الفنية الرسمية الأولى التي تظهر فيها رفقة زوجها منذ إعلانهما زواجها في شهر شباط / فبراير الماضي.
وتم تكريم المطربة أنغام كأفضل مطربة عربية في حفل جوائز الموريكس دور، وحرصت الفنانة المصرية على إلقاء كلمة للحضور عقب التكريم، حيث أعربت عن سعادتها به.
وأهدت الجائزة لكل من تعاون معها في ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا" سواء شعراء أو ملحنين أو موزعين موسيقيين.
وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا
- قُبلات أنغام تُنهي زواج ياسمين عيسى وأحمد إبراهيم
- كشف سبب غياب نيللي كريم عن أعمال رمضان 2019
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تهدي جائزتها من "موريكس دور" لزوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.