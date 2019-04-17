أنغام تهدي جائزتها من "موريكس دور" لزوجها

أقيم السبت الماضي، حفل توزيع جوائز الموريكس دور Murex D'or لعام 2019، في بيروت، في نسخته الـ19، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، ومنهم الفنانة نيللي كريم، وعابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي، والمطربة أنغام وزوجها المُوزع المصري أحمد إبراهيم، وماجي بو غصن، والفنان أمير كرارة وغيرهم.

وحصلت أنغام على انتباه الجمهور المتابع لها، بخاصة وأنَّ حفل الموريكس دور يعتبر المناسبة الفنية الرسمية الأولى التي تظهر فيها رفقة زوجها منذ إعلانهما زواجها في شهر شباط / فبراير الماضي.

وتم تكريم المطربة أنغام كأفضل مطربة عربية في حفل جوائز الموريكس دور، وحرصت الفنانة المصرية على إلقاء كلمة للحضور عقب التكريم، حيث أعربت عن سعادتها به.

وأهدت الجائزة لكل من تعاون معها في ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا" سواء شعراء أو ملحنين أو موزعين موسيقيين.

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