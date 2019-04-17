عمر الشناوي يكشّف شخصيته في "سوبر ميرو"

كشّف الفنان عمر الشناوي، أنه يقوم بدور محوري ورئيسي في مسلسل "سوبر ميرو"، الذي تقوم ببطولته الفنانة إيمي سمير غانم، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان.

وقال في تصريح خاص لـ"لايف ستايل": "أقوم بدور "مروان"، يعمل صحافي ويقع في حب أميرة، التي تقوم بدورها الفنانة إيمي سمير غانم، وتدور الأحداث في إطار درامي كوميدي واجتماعي مشوق".

يُذكر أنّ "سوبر ميرو"، من بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، وعمر الشناوى، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، وسمير غانم، وميار الغيطي، ومن تأليف محمد محمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

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