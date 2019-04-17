أحمد منير يكشّف تفاصيل دوره في "الضاهر"

كشّف الفنان أحمد منير، عن سعادته بمشاركته في أحداث مسلسل "الضاهر"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد غياب لسنوات.

وقال منير في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إنه يُقدم شخصية ضابط جيش، وهو زميل الفنان محمد فؤاد في الكلية الحربية، وتجمعه به العديد من الحكايات الإنسانية، التي تكشف عنها أحداث المسلسل.

وبشأن تأجيل عرض المسلسل لعرضه في رمضان بدلًا من عرضه الشهر الجاري، كما كان متفق عليه، أوضح أن ما حدث في صالح المسلسل، خاصة بعد تأجيلات كثيرة، خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن مسلسل "الضاهر"، بطولة محمد فؤاد، وفريال يوسف، وحسن يوسف، ورغدة، وتامر عبد المنعم، ومادلين طبر، وإنجي شرف، وأحمد منير، وأميرة هاني، وسميرة محسن، وعلاء زينهم، وعمر حسن يوسف، وعلاء مرسي، ومظهر أبو النجا، وصبري عبد المنعم، ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

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وتدور أحداث العمل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بشأن ضابط شرطة يعيش في منطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حيث يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، وتقع أحداث ومواقف تعالجها الدراما خلال العمل.

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