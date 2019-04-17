إليسا تردّ على مُنتقدي صورتها الجريئة في أغنية "كرهني"

بيروت ـ فادي سماحه
ردّت المطربة اللبنانية إليسا، على الانتقادات التي طالتها مؤخرا، بشأن اللقطة التي شاركتها من أغنيتها المصورة الجديدة "كرهني".
وتظهر إليسا في اللقطة التي شاركتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مع رجل داخل سرير، معطية ظهرها للكاميرا.
وقالت إليسا في لقاء مع برنامج "ترندنغ" على فضائية "أم بي سي 4" السعودية، ردا على منتقدي صورتها الجريئة في الكليب: "لا تعليق، فإنا أمثل في الكليب فيلما قصيرا يخصني، وأرغب في ظهوره في أفضل صورة".
وأردفت إليسا: "مهما فعلت فإن المهاجمين سيستمرون في انتقادهم، لكن من ينتقدني عندما سيشاهد الكليب سيدرك المغزى من ذلك المشهد وحينها لن ينتقدني".
وأغنية "كرهني" من أحدث ألبومات إليسا الغنائية "إلى كل اللي بيحبوني"، وهو من إنتاج شركة "روتانا" السعودية.
يذكر أن إليسا تستعدّ لإحياء أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، وذلك في جدة 19 نيسان/أبريل الجاري.
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