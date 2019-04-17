سميرة سعيد تطلق "مدلع" بعد 8 أشهر من نجاح "سوبر مان"

أعلنت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن إطلاقها لأغنية جديدة على منصة "أنغامي"، وشاركت صورة لها على حسابها عبر "إنستغرام" تحت عنوان "مدلع" لأغنيتها الجديدة، وذلك بعد ثمانية أشهر على إطلاقها لـ"سوبر مان" .

وظهرت سميرة في الملصق الترويجي للأغنية بمظهر شبابي، ما جعل العديد من التعليقات تثني على رشاقتها وأناقتها.

ومن جهة ثانية، تستعدّ سميرة لبدء جولتها الغنائية في المغرب، والتي ستبدأ من يوم الثلاثاء 23 من أبريل، عل مسرح "استوديو الفنون الحية" في الدار البيضاء، في حين يحتضن قصر الأنوار في مدينة طنجة حفلها الثاني، يوم السبت 27 من أبريل/نيسان قبل أن تختتم جولتها الغنائية بمنتجع مازاغان في الجديدة يوم الثلاثاء 30 من الشهر نفسه.

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