يحل المطرب محمد محيى ضيفا على برنامج "شريط كوكتيل"، والذى يقدمه النجم هشام عباس، على قناة الحياة مساء غد الخميس، فى تمام الساعة العاشرة مساءً.
ويكشف المطرب عن علاقته بالفن منذ الصغر، كما يشارك عياش هشام عباس الغناء خلال الحلقة.
ويعتمد برنامج "شريط كوكتيل" على اختيار نجوم الغناء لتقديم كوكتيل أغانى متنوعة، وتقديمها مع الفنان هشام عباس، ويعرض الخميس من كل أسبوع، على قناة الحياة، فى العاشرة مساءً.
قد يهمك أيضًا :
هشام عباس يطرح أغنية " غنوا لصلاح"
هشام عباس يواصل تصوير المسلسل الكوميدي "الوصية"
كانت هذه تفاصيل خبر محمد محيى ضيف "شريط كوكتيل" مع هشام عباس.. غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.