محمد محيى ضيف "شريط كوكتيل" مع هشام عباس.. غدا

يحل المطرب محمد محيى ضيفا على برنامج "شريط كوكتيل"، والذى يقدمه النجم هشام عباس، على قناة الحياة مساء غد الخميس، فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويكشف المطرب عن علاقته بالفن منذ الصغر، كما يشارك عياش هشام عباس الغناء خلال الحلقة.

ويعتمد برنامج "شريط كوكتيل" على اختيار نجوم الغناء لتقديم كوكتيل أغانى متنوعة، وتقديمها مع الفنان هشام عباس، ويعرض الخميس من كل أسبوع، على قناة الحياة، فى العاشرة مساءً.

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