نجلاء بدر وهشام عباس ضيفا أمير كرارة بـ"سهرانين"

فى سهرة فنية، يستضيف برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، الجمعة المقبل على شاشة ON E، كلا من النجمة نجلاء بدر والنجم هشام عباس والفنان أحمد صلاح حسني، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

ويكشف النجمان عن تفاصيل بدايتهما الفنية والمواقف التى اعترضت بدايتهما الفنية، وتفاصيل حياتهما اليومية.

برنامج "سهرانين" يقدمه أمير كرارة على شاشة ON E، فى سهرة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة.

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