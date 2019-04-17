ناهد السباعى ضيفة سمر يسرى بـ"حفلة 11" على ON E

تستضيف الإعلامية سمر يسرى، اليوم الأربعاء الفنانة ناهد السباعى، ببرنامجها "حفلة 11"، على فضائية "ON E" فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

برنامج "حفلة 11" تقدمه الإعلامية سمر يسرى فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، عبر قناة ON E.

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