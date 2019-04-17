غادة عادل وأسامة منير ضيفا "أنا وبنتى" على ON E

يستضيف برنامج "أنا وبنتى" للنجم شريف منير وأسما، النجمة غادة عادل والإعلامي أسامة منير والممثلة إنجي علي، وذلك فى تمام الحادية عشر مساء غد الخميس، على شاشة ON E.

البرنامج يقدمه شريف منير، وابنته أسما، ويناقش فى كل حلقة أحد الموضوعات التى تتناول الفرق بين الأجيال من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.

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