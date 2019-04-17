حوار| سيمون: "أماني" محجبة قلبا وقالبا في "قيد عائلي".. وأجهز ألبوم وفيلما

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد مجدي:

أثبتت وجودها في الغناء والتمثيل معا، إذ بدأت مشوارها الفني، من خلال الغناء، وحققت نجاحا كبيرا، كما تألقت في عالم السينما والدراما، ورغم قلة أعمالها، فإنها تركت بصمتها في كل أعمالها الفنية، وتواصل النجمة سيمون تحقيق النجاح من خلال دورها في مسلسل "قيد عائلي"، المعروض حاليا على قناة dmc".

استطاعت "سيمون" أن تلمس قلب جمهورها في أحدث أدوارها بشخصية "أماني"، إذ تحولت من امرأة تمتلك الجمال الأوروبي إلى الأم المصرية الحنون، فظهرت بالحجاب وابتعدت عن رتوش التجميل، فرسخت موهبتها، وجعلت من دورها محركا لأحداث العمل.

تحدثت سيمون في حوار لـ"الخليج 365" عن دور أماني، الذي قدمته في "قيد عائلي"، وإلى نص الحوار:

- كيف كانت ردود الفعل على شخصية "أماني" في "قيد عائلي"؟

• الحمد الله الدور أعجب الجمهور، وتلقيت ردود فعل عديدة أسعدتني، وكانت أكثر من رائعة والحمد الله الدور ترك بصمة مع الجمهور، رغم أنه ليس من الأدوار الأساسية.

- كيف جاء ترشيحك لشخصية ''أماني'' في المسلسل؟

• عن طريق المنتج ريمون مقار والمخرج تامر حمزة، وبعدها شعرت أن شخصية ''أماني'' جذبتني وشعرت أنه دور مختلف، فوافقت عليه.

-هل شعرتِ بقلق من تقديم شخصية "أماني" المحجبة ودون مكياج؟

• كان ممكنًا أن تكون شخصية "أماني" دون حجاب، والفكرة جاءت بالاتفاق مع المخرج تامر حمزة، رغم أنه كان قلقا من فكرة الحجاب، واتفقت معه أن أجرب الفكرة في أول التصوير، وبالفعل عندما بدأت تصوير أول المشاهد وافق على الفكرة، وشجعني.

-كيف حضّرتِ نفسك للشخصية؟

• اهتممت أن تكون "أماني" محجبة قلبا وقالبا، ولأنني أحاول من خلالها توجيه رسالة للجمهور عن الشخصية المحجبة في طبيعتها وطريقتها وملابسها، وأقدم الشخصية المسلمة التي تكظم غيظها، وتعفو عن الناس، حيث كان اهتمامي أن يصدق الجمهور "أماني".

-ماذا عن التعامل مع المخرج تامر حمزة؟

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• أوجه رسالة شكر للمخرج تامر حمزة، للمجهود الكبير المبذول في العمل، رغم ضيق الوقت في التصوير واهتمامه بأن يعطي لكل فنان يشارك في العمل حقه الأدبي والفني، رغم العدد الكبير من النجوم المشاركين في المسلسل.

-كيف كانت كواليس العمل؟

• الكواليس كانت تحمل جوا من السعادة والتعاون والتشجيع الكبيرة، وأحب أن أشكر كل المشاركين في العمل، وكنت أشعر أننا في بيتي، وأنا سعيدة جدا بالتعاون مع كل فرد في المسلسل بداية من النجوم الكبار للشباب وكل فريق العمل، حيث رأيت في كل واحد منهم مثالا للفنان الملتزم الذي يهتم بأدق التفاصيل.

-تتعاونين مع "فنون مصر" للمرة الثانية كيف تجدين التعاون مع المنتج "ريمون مقار"؟

• ريمون مقار يبذل مجهودا كبيرا جدا في صناعة الدراما وحمل على عاتقه إثراء الدراما العربية مرة أخرى على غرار الدراما في عصرها الذهبي، حيث أعاد للدراما مجدها كما منح الفرصة للوجوه الجديدة، بل صنع منهم نجومًا، وكذلك الجيل المتوسط وبالنسبة لي منحني فرصة كبيرة خاصة أنني كنت بعيدة لفترة.

-ما سر غيابك لفترة طويلة؟

• لأنني أختار أدواري بدقة وعناية شديدة، وليس فقط حاليا، ولكنني طول مشواري وحتى في بداياتي اختار الدور بعناية شديدة، ولديّ عقيدة راسخة وهي عدم استغلال النجاح؛ حيث عندما تنجح في دور تجد أن هناك العديد من الأدوار التي تستغل نجاح دور، وليس موهبة، ولذلك أرفضها.

-ما معيار اختيار الأدوار لديك؟

• لديّ العديد من الخبرات المتراكمة بحكم تعاوني مع كبار الفنانين والمخرجين، مثل فاتن حمامة والمخرج محمد فاضل وأسامة أنور عكاشة، وصلاح السعدني، وأيضا التعاون مع العديد من الوجوه الشابة التي اكتسبت منها، فأنا أفضل الدور الذي يعلّم مع الجمهور.

-وهل سنشاهدك في السينما قريبا؟

• لديّ مشروع فيلم جديد سيكون مفاجأة إن شاء الله، وسيتم الكشف عن تفاصيله عقب الانتهاء من التحضيرات النهائية له.

-ما هو جديدك في الفترة القادمة؟

• انتهيت من ألبوم جديد، وسوف يتم طرحه عقب الانتهاء من المراحل الأخيرة.