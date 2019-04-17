إيفا ميندز: أردت إنجاب أطفال ريان جوسلينج

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجليس - (د ب أ):

أشادت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية إيفا ميندز بشريك حياتها الممثل الكندي الشهير ريان جوسلينج، معتبرة إياه الشخص المثالي لإنجاب أطفالها.

وقالت ميندز 45 عاما في تصريحات لمجلة "وومانز هيلث" الأمريكية إنها قبل تعرفها على جوسلينج كانت مسألة إنجاب أطفال غير مطروحة بالنسبة لها، وأضافت: "بعد ذلك جاء ريان جوسلينج، وأصبح لكل شيء معنى... الأمر لم يكن مجرد إنجاب أطفال، بل أطفاله هو بالتحديد".

وترتبط ميندز 45 عاما بجوسلينج 38 عاما منذ عام 2011 بعدما تعرفت عليه خلال تصوير أحد الأفلام. وتحرص ميندز على سرية حياتها الخاصة، وأنجبت طفلتها الأولى إسميرالدا أمادا عام 2014 والثانية أمادا لي عام 2016.