أصيب بالسرطان وترك التمثيل وعمل بالطب.. معلومات عن الفنان يوسف منصور في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حل عيد ميلاد الفنان يوسف منصور، أمس، الذي ولد في 16 من إبريل عام 1966، في القاهرة ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أسرته في التاسعة من عمره.

احترف يوسف منصور رياضة "الكونغ فو" في الصين وأمريكا، ويعتبر هو أحد رواد أفلام القتال والأكشن خلال التسعينيات، واشتهر في معظم أفلامه بلقب "منصور".

كانت بدايته الفنية حينما عرض عليه المخرج إبراهيم عفيفي المشاركة في الفيلم السينمائي "العجوز والبلطجي" عام 1989، وقدم في الفيلم شخصية "حسن"، والفيلم من بطولة "كمال الشناوي، صلاح قابيل، مديحة كامل" ومن تأليف ماجدة خير الله وإخراج إبراهيم عفيفي.

وفي عام 1990، قدم يوسف منصور مسرحية "سوق الحلاوة"، بطولة الفنانة نيللي وعبد المنعم مدبولي، ومن تأليف أحمد هيكل وإخراج السيد راضي، ثم انطلق بعدها في فيلم "قبضة الهلالي"، بدور صابر الهلالي.

وبعدها قدم منصور العديد من الأفلام التي جسد من خلالها ومقاتل، ومن أشهرها "جحيم امرأة"، و"الشرس"، و"لا يا عنف"، وغيرها من الأفلام.

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ويوسف منصور ليس فقط ممثلا ولاعب كونغ فو، فهو أيضا أخرج وألف وأنتج 3 أفلام "البلدوزر" عام 1992، و"قط الصحراء" عام 1995، و"بدر" عام 2001.

وفي عام 2006 قال يوسف منصور إنه أصيب بتهتك فى الأعصاب والمفاصل، بسبب كثرة تدريبات الكونغ فو، التي كان يقوم بها، وإصابته بمرض السرطان، الذى كان سببا فى ابتعاده عن التمثيل.

وقال منصور، في أثناء لقائه خلال برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع علي قناة "دي إم سي": "فترة علاجه كانت في ألمانيا، والأطباء كانوا يأخذون عينة من الدم ويفصلون كرات الدم البيضاء عن الحمراء، لتدخل معمل خلايا مثل إجراء التطعيم، ثم يوضع المريض تحت جهازين وعن طريق المغناطيس يتم قتل الخلايا".

وتابع: "انشأت شركة في ألمانيا لهذا الشأن، وتركت الرياضة والتمثيل واتجهت للجانب الطبي، وفتحنا فرعا بمصر وكنا ننظم مؤتمرات، حتى نعطي أملا للناس في العلاج، وحينما عدنا إلى ألمانيا، تم إيقافنا لأن شركات الأدوية لا تريد ذلك".