شاهد: بطل “قيامة أرطغرل” يحتفل بزفافه بحضور أردوغان

احتفل الممثل التركي ​جلال آل​ المعروف بـ في مسلسل قيامة أرطغرل بـ ​عبد الرحمن آلب​ أمس الأحد 14 نيسان/ أبريل بزفافه بحضور الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان الذي كان شاهداً أيضاً على عقد القران، وفق ما أفادت صحيفة hurriyet التركية.

حضر حفل الزفاف الذي أقيم في فندق بمنطقة شيشلي في ​إسطنبول​ عدد كبير من النجوم الأتراك والشخصيات السياسية. إشارة إلى أن حضور الرئيس التركي حفل زفاف نجوم أتراك ليس سابقة حيث أنه كان شاهداً سابقاً على عقد قران الممثلة التركية إسراء بيلجيتش الشهيرة بالسلطانة «حليمة» بطلة «قيامة أرطغرل»، ولاعب كرة القدم الشهير ونجم نادي بشيكتاش الرياضي جوكهان توري، الذي أقيم في قصر سعيد حليم باشا في إسطنبول.