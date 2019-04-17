كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القاهرة والناس" تطرح برومو "حدوتة مرة" لغادة عبد الرازق (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت قناة "القاهرة والناس" الفضائية، برومو مسلسل "حدوتة مرة" من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2019.

وشهد "البرومو" عدد من لقطات المسلسل، وقامت بطلته بالتعليق الصوتي، وهو من إنتاج طارق صيام، من تأليف عمرو عبد الحميد، وإخراج ياسمين أحمد.