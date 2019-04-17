جاستن بيبر أمام القضاء الأمريكي مجددًا

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد النجم الكندي الشاب جاستن بيبر، للمثول أمام قضاء مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك لسماع النطق بالحكم في القضية المرفوعة ضده من قبل أحد المصورين منذ عام 2017.
وكان قد حرك أحد مصوري الباباراتزي، قضية تعويض ضد النجم جاستن بيبر، طالب خلالها بتعويض عن دهس الأخير له بشاحنته، خلال محاولة لالتقاط صور له أثناء مغادرته إحدى الكنائس.
وقد يضطر جاستن لدفع تعويض يصل إلى 20 مليون دولار، بسبب الكشف الطبي الذي أكد خطورة إصابة المصور في ذلك الوقت.
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