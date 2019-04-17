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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما يتصوّر كثيرون أن دوقة ساسكس ميغان ماركل، منشغلة تمامًا هذه الأيام بالتحضير لولادتها المُرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن بعضًا من مُتابعي الأسرة الملكية استطاعوا الكشف عن شيء مفاجئ، وهو أن ميغان وبدلاً من أن تُركّز هذه الأيام في التحضُّر لموعد الولادة، فإنها منشغلة أكثر بعالم السوشيال ميديا!
واستطاع متابعون للأسرة الملكية أن يكشفوا عن أن ميغان هي من تقوم بكتابة التعليقات التي تُنشر على حساب @SussexRoyal الجديد الخاص بها وهاري على "إنستغرام"، وذلك بعدما لاحظوا كتابة بعض الكلمات باللهجة الأمريكية وكذلك العلامة التي ترمز للدولار.
ومعروفٌ أن ميغان قبل أن تتعرّف إلى هاري وتصير دوقة لمقاطعة ساسكس، كان لديها الملايين من المتابعين على السوشيال ميديا وكانت تحب التواصل والتفاعل مع جمهورها، ويبدو أن هذا الشغف لا يزال لديها إلى الآن ولا تزال ترغب في التواصل معهم لكن بطريقة خفية، نظرًا لالتزامها بالقواعد الملكية التي تحظر عليها ذلك.
ونشرتْ صحيفةُ الدايلي ميل مجموعةً من الصور المأخوذة من تدوينات نُشرت على الحساب الملكي الجديد، ويتّضح من خلالها أن ميغان ربما تكون هي من قامت بكتابتها.
كانت هذه تفاصيل خبر نشطاء يؤكّدون أن ميغان ماركل هي من تُدير الحساب الملكي على "إنستغرام"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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