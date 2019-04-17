دوا ليبا ترقص الدبكة مع اللاجئين السوريين في لبنان

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعربت المغنية البريطانية دوا ليبا عن مدى تأثرها بحال اللاجئين السوريين في لبنان بعد زيارة قامت بها إلى مخيماتهم عبر اليونيسف واستمرت لثلاثة أيام. مشيرة إلى أن هذه التجربة فتحت عينيها على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأطفال في المخيمات، وعبّرت في الوقت نفسه عن إعجابها بمدى إصرارهم على تخطي الظروف وحبهم للحياة.

وكتبت في تدوينتها عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك": "عملت مع اليونيسف ​​للقاء الأطفال في مخيمات اللاجئين وبرامج تدريب الشباب وبناء المهارات. ولقد اطلعت على الأنشطة والفرص التي تقدمها اليونيسف للشباب الذين تُركوا من دون منزل بسبب الحرب في سوريا. وفرحتُ للتعامل مع الأطفال عبر برامج اليونيسف التي تعزز شعورهم بمجتمع يمنحهم الأمان والحماية".

وأردفت: "لا توجد عائلة أو طفل يختار مغادرة منزله. إنهم جميعاً يمتلكون الأحلام ويستحقون المساواة ومكاناً يكونون فيه قادرين على العيش والتعلم واستخدام إمكاناتهم وقدراتهم".

هذا وتفاعلت "ليبا" مع أجواء اللاجئين الشعبية وشاركت معهم بحلقات الدبكة اللبنانية والرقصات الشعبية



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