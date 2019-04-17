أحمد فهمى يكشف عن الملصق الدعائي لـ«الواد سيد الشحات».. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أطلق النجم أحمد فهمى، البوستر الرسمى لمسلسله الجديد “الواد سيد الشحات”، الذى يخوض به السباق الرمضانى القادم 2019، ويعرض بشكل حصرى على شاشة DMC، وتصدر فهمى البوستر وظهرت معه الفنانة هنا الزاهد والفنان محمد عبد الرحمن “توتا”.
ويواصل فهمى تصوير المسلسل على قدم وساق قبل حلول شهر رمضان ما بين أكتوبر وشبرا منت وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث انتهى من تصوير 20 حلقة جاهزة للعرض، حيث يعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة وتعرض كل حكاية خلال حلقتين.
ويشارك في بطولة مسلسل “الواد سيد الشحات”، هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن “توتا” إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وآخرين، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج “شركة سينرجى”.
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