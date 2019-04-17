تعليق مثير للجدل من ريهام سعيد على طلاق سمية الخشاب وزواج أنغام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن ندمها لدفاعها سابقا عن الزوجة الثانية، ووصفها لها بأنها سيدة مظلومة وتعد ضحية.

ريهام قالت: “كنت بقول إن الزوجة الثانية ضحية لكن كنت متخلفة عندما قولت ذلك، كنت صغيرة ولا أعرف الصح من الخطأ، فأنا لا أتمنى أن يتخلى زوج عن أبنائه وزوجته ليتزوج امرأة أخرى باسم الحب، فما يُبنى على أذى آخرته أذى”.

وعلقت على طلاق الفنانة سمية الخشاب من زوجها الفنان أحمد سعد، بقولها: “أول مرة أجيب سيرة ريم البارودي، لكن هي اتجرحت من زيجة أحمد سعد الأخيرة، وسمية الخشاب برضه اتأذت وكما تدين تدان”.

الإعلامية المصرية أضافت: “الهجر الجميل الذي أتحدث عنه هو أن تترك الطرف الآخر دون أن تؤذي مشاعره أو تؤذيه جسمانياً”.

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ريهام وجهت أيضا، خلال برنامجها “صبايا” على قناة “الحياة”، تحية للسيدة ياسمين عيسى، طليقة زوج أنغام، وذلك لاحترامها لطليقها ورفضها التحدث عنه بشكل سلبي في وسائل الإعلام.

وكانت قد نُشرت مؤخرا صورة لوثيقة طلاق الفنان المصري أحمد سعد، عن الفنانة سمية الخشاب، وكشفت عن تاريخ انفصالهما الرسمي.

وحضر أحمد سعد، إلى المأذون برفقة شخصين، بينما حضرت سمية الخشاب برفقة والدتها، وكشفت الوثيقة وقت الانفصال وهو يوم 27 مارس.

كما أعلنت السيدة ياسمين عيسى طلاقها رسميا من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد زواجه من الفنانة أنغام، ووقع الطلاق بشكل ودي بعد اتفاق الطرفين على كل الأمور المختلف عليها.