الغموض يسيطر على أحدث بوسترات “قمر هادي” لـ هاني سلامة – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “قمر هادي” للفنان هاني سلامة، أحدث بوسترات العمل المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وبدى الغموض واضح على ملامح وجه هاني سلامة في صورة البوستر، وهو ما ضاعف من حماس الجمهور لمشاهدة المسلسل، خاصة بعد الجدل الذي أحدث البرومو التشويقي الأوّل لدى عرضه منذ أيام.

المسلسل تدور احداثه حول حياة هاني سلامة حيث يظهر في البرومو تعرض الأخير لحادث سيارة قوي جدً أثناء إحدى سباقات السيارات ويفقد جزء من ذاكرته، ثم تتطور الاحداث تدريجيًا ليعيش صراعًا بين الماضي والمستقبل.

“قمر هادي” تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، بطولة هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، مريم حسن، نورهان، محسن محيى الدين، حمزة العيلي، هاجر عفيفي، أشرف زكي وغيرهم.