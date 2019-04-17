تامر حسني يسترجع أحلى الذكريات بهذه الصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: استذكر النجم المصري تامر حسني مرحلة الدراسة الجامعية، حين كان يجلس في باحة الجامعة ويعزف على الغيتار الخاص به، فيتجمّع حوله الطلاب.

ونشر تامر حسني عبر خاصية “إنستا ستوري” على موقع “إنستجرام” صورة له من حفله الأخير في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري، يظهر فيها جالس عند طرف المسرح، يعزف على الغيتار ويغني واحدة من أجمل أغنياته.

واستعاد تامر من خلال هذه الصورة أجمل ذكريات الماضي فكتب بتعليقه عليه: “قد ايه القاعدة دي بتفكرني بأحلى أيام الجامعة”.

ومن المعروف عن تامر حسني أنه شقّ طريقه نحو الشهرة والنجومية منفردًا فاصراره على تحقيق حلمه أوصله إلى المكانة التي هو عليها اليوم حتى أصبح النجم المصري والعربي الأكثر جماهيرية في مختلف أنحاء العالم.