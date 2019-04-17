الموت يفجع جاسم النبهان

متابعة بتجــــــــــــرد: فُجع الفنان القدير جاسم النبهان بوفاة نجله، “محمد” عن عمر ناهز الـ 44 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وشيعت جنازة الفقيد بعد صلاة العصر إلى مثواه الأخير بمقابر صليبيخات، ومن المقرر أن يقام العزاء بالخالدية في ديوان الخشتي.

وتلقى جاسم النبهان التعازي والمواساة من زملائه بالوسط الفني، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

على صعيد الفن، يخوض الفنان جاسم النبهان، الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل “لا موسيقى في الأحمدي”، إلى جانب عدد من نجوم الفن الخليجي منهم: عبدالمحسن النمر، نور الكويتية، غرور صفر، علي كاكولي، وإيمان الحسيني وآخرين، وهو من تأليف منى الشمري وإخراج محمد دحام الشمري.