حبيب سميرة سعيد “مدلع” على الآخر

طرحت النجمة سميرة سعيد أغنية جديدة بعنوان “مدلع” كلمات فراس الحبيب، الحان علي صابر، توزيع ومكس محب الراوي.

أغنية “مدلع” عراقية أطلقتها الديفا حصريًا عبر تطبيق انغامي العالمي. ويقول مطلعها: “حبيبي مدلع عالآخر اي كلمه م يسمع لي صاير شسوي حتى يرضى حاير ش يريد اقوله عيني حاضر”. (لسماع الأغنية: اضغط هنا)

الاغنية نالت اعجاب العديد من المستمعين ونجحت في حصد اكثر من 58 الف استماع خلال ساعات.

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كما عبّر جمهور رواد الانترنت عن فرحتهم بغناء “سعيد” باللهجة العراقية.

من جهة أخرى، تعمل “سعيد” على البومها الجديد الذي سكون منوعاً ما بين مغربي وعراقي وخليجي. ومن المرجح ان تطرحه بعد شهر رمضان المبارك في الصيف.

نذكر ان الديفا كانت قد صوّرت حلقة جديدة مع النجم السعودي هشام الهويش من الموسم الثاني من برنامج كاربول كاريوكي بالعربي ستعرض يوم الاحد المقبل على شاشة دبي.

نشير ان “سعيد” تستعد للقيام بجولة فنية تقودها إلى ثلاث مدن مغربية هي طنجة، البيضاء ومنتجع مازاغان بالجديدة.

والجولة ستنطلق بتاريخ 23 نيسان/أبريل الحالي بحفل تحييه الديفا على مسرح “استوديو الفنون الحية” بالدار البيضاء، في حين يحتضن قصر الأنوار بمدينة طنجة حفلها الثاني في 27 من أبريل قبل أن تختتم جولتها الغنائية بمنتجع مازاغان بالجديدة في 30 من أبريل.