رجل أعمال يتقدم لخطبة فاليري أبي شقرا.. شاهدي ماذا فعل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت إحدى الصفحات الخاصة بأخبار المشاهير مجموعة من الصور التي تكشف لحظة قيام رجل الأعمال اللبناني زياد عمار بطلب الزواج من حبيبته ملكة الجمال السابقة فاليري أبي شقرا.

وتُظهر الصور لحظة قيام حبيب الفنانة اللبنانية، وهو يركع على ركبته ويقدم لها خاتم الخطوبة، فيما تظهر أبي شقرا والتي اختارت ارتداء طقم مكون من بنطلون وبلوزة بقماش الحرير، وهي في غاية السعادة بهذه اللحظة.

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وتفاعل جمهور الفنانة مع الصور مُباركين لها دخولها القفص الفضي، ومتمنين لها حياة سعيدة مع رجل الأعمال زياد عمار، فيما لم تكشف أي مصادر عن معلومات إضافية عن علاقتهما.

يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية فاليري أبي شقرا كانت شاركت مؤخرًا في المسلسل العربي المشترك "ما فيي" في شخصية "يسمه" إلى جانب الفنان السوري معتصم النهار والذي جسد شخصية حبيبها "فارس" في العمل.

وبالرغم من المماطلة ببعض حلقاته التي وصلت إلى 60، وتعرض أبطاله لبعض الانتقادات بسبب الأداء الباهت والبسيط، إلا ان المسلسل والذي أخرجته رشا شربتجي حظي بنسبة مُشاهدة جيدة، دفعت صناع العمل للإعلان عن جزء ثان منه.