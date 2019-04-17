شكرا لقرائتكم السودان.. العربية تستطلع آراء المعتصمين حول الإعفاءات الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - العربية تجولت في ميدان اعتصام قيادة الجيش ، واستطلعت آراء عدد من المعتصمين حول قرارت المجلس العسكري الانتقالي الأخيرة بإعفاء النائب العام واثنين من مساعديه من مناصبهم.

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