شكرا لقرائتكم مديريات الأمن بالمنطقة الغربية تنحاز للجيش الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت مديريات الأمن وفروع الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الغربية دعمها لعمليات الجيش الليبي في طرابلس كما أكدت تبعيتها لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

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