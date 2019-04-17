شكرا لقرائتكم المسماري: قطر تدعم الميليشيات الإرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قطر ووزير خارجيتها بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي، وذلك من خلال دعم المليشيات الإرهابية بالمال والسلاح، منذ 2011 وإلى الآن.

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