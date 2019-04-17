"رمسيس راح فين" يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان الإسماعيلية

اسماء السيد - ""الخليج 365": من بيروت: حصد الفيلم التسجيلي ”رمسيس راح فين“ الجائزة الكبرى في الدورة الـ21 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي ينظمه سنويا المركز القومي للسينما في مصر ويُعتبَر الأكبر والأقدم محليا وعربيا بمجال الأفلام غير التجارية ويتميز بكونه يشكِّل نافذة مفتوحة على الأعمال الأولى للسينمائيين الشبان.

وتدور أحداث هذا الفيلم سنة 2006 ليتناول رحلة نقل تمثال الملك رمسيس الثاني الأثري من قلب القاهرة إلى المتحف المصري الكبير في الجيزة. فيما عللت اللجنة الحكيمية فوزه بقدرة مخرجه عمرو بيومي بربط هذا الحدث بتاريخ البلد بأكمله.

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فحصدها فيلم "النسمة الزرقاء" من إنتاج برتغالي فنلندي فرنسي مشترك، فيما نوهت اللجنة بفيلم ”مايكل ودانيال“ من تأليف وإخراج الأوكراني أندريه زاجدانسكي.

وفاز فيلم ”بعيدا“ من إخراج بيجم زولدوباي من قرغيزستان بالجائزة الكبرى في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، فيما حصد الفيلم المصري ”الجحيم الأبيض“ جائزة لجنة التحكيم.

الفيلم المكسيكي ”أركانجيل“ للمخرج أنجليس كروز. نال جائزة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة الكبرى، فيما حصل على جائزة لجنة التحكيم الفيلم الهندي ”مونولوج السمك“ للمخرجة سوبورنا سينجوتي توشي.

وفي مسابقة أفلام التحريك، فقد كانت الجائزة الكبرى من نصيب الفيلم السويسري ”أطفال“ للمخرج مايكل فري بينما ذهبت جائزة التحكيم الخاصة للفيلم البولندي ”تانجو الحَنين“ للمخرجة مارتا سزيمايسكا.

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أما جائزتي لجنة تحكيم الفيدرالية الأفريقية للنقد السينمائي ولجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما ”الفيبريسي“، فقد حصدهما فيلم ”تأتون من بعيد“ للمخرجة المصرية أمل رمسيس.