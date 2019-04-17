مخرجا فيلم "Endgame" يطالبان الجمهور بعدم الانسياق وراء التسريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أصدر الأخوان روسو، مخرجا فيلم الأبطال الخارقين "Avengers: Endgame"، بيانا رسميا عبر حساباتهما المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشر البيان من قبل "Marvel" الشركة المنتجة للفيلم عبر صفحاتها أيضا، وطالبا الجمهور بعدم نشر أي تسريبات خاصة بالفيلم، استعدادا لطرحه تجاريا يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري.

وجاء البيان كالتالي: "لأعظم جمهور في العالم، إنها النهاية، نهاية استغرقت 11 عاما في الإعداد، ولكل من خاض رحلاتنا منذ بدايتها وشاركوها مع عائلتهم وأحبائهم وأصدقائهم، وتعلقكم بكل شخصية ظهرت على الشاشة، نريد فقط أن نعلمكم أننا عملنا جاهدين على خروج هذا الفيلم في شكله النهائي خلال الثلاثة أعوام الماضية، لنأتي لكم بنهاية ستكون مليئة بالمفاجآت والمشاهد المؤثرة".

واستكملا قائلين: "ونظرا لأن العديد منكم استثمر وقته وشغفه لمتابعة هذه الأعمال، نطلب منك أن تساعدونا، عندما يتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائي، أرجوكم لا تفشوا حبكة الفيلم للآخرين، بنفس الطريقة التي ترفضوا بها حرق الفيلم من قبل الآخرين لكم، وتذكروا ثانوس يطالب بعدم حرق القصة".

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وتعمل شركة "Marvel" خلال الفترة الماضية الترويج بكثافة لنهاية 10 سنوات لعالم مارفل السينمائي، أملا في تحقيق الفيلم إيرادات تتخطى أعمالها السينمائية السابقة، وسط توقعات بتحقيق الفيلم إيرادات ستفوق كل التوقعات بأول أيام عرضه عالميا، وستدور أحداث الفيلم استكمالاً لأحداث "Infinity War" عام 2018، في محاولة أخيرة من الأفينجرز للتصدي للعملاق ثانوس.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا وفيديوهات خاصة من النسخة النهائية لفيلم الأبطال الخارقين المنتظر "Avengers: Endgame".