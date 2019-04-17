فيديو| أمين لمنتقدي حضن سيد رجب والعروسة: "حاجة في منتهى المرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هاجم الإعلامي تامر أمين من انتقدوا الفنان سيد رجب، بسبب احتضانه للفتاة، التي حضر حفل زفافها.

وتساءل أمين: "ايه الفج في صورة الحضن ايه الإثارة وايه الغلط، بصوا كويس كده، بدل ما الناس تشكره وتقوله هو ده الفنان، حصل هجوم كبير من تيار معين، كأنهم في مشهد مخل، حاجة في منتهى المرض".

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وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار: "أنا بشكر سيد رجب، وبقوله اعملها 10 مرات، ولو أنا مكانه هعملها، سيد رجب في سن أبوها، ليه بنفرغ الشهوة المكبوتة على الناس، ده مرض"

كانت الفنانة رانيا فريد شوقي قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنان سيد رجب خلال حضوره حفل زفاف "فتاة" من جمهوره، تلبية لرغبتها.

وعلقت رانيا على الفيديو: "في بنت كان نفسها الفنان سيد رجب يحضر فرحها لأن باباها متوفي، وأصدقاء العروسة قدروا يوصلوا للأستاذ سيد رجب، وفعلا حضر الفرح ومعاه المؤلف الأستاذ هاني كمال اللي صنع أبو العروسة وشخصية عبدالحميد".