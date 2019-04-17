هيو جاكمان يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الـ23 في هاواي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
نشر موقع "Just Jared" صورا خاصة بالنجم الأسترالي العالمي، هيو جاكمان، وهو يحتفل بعيد زواجه الـ23 مع زوجته ديبورا على شواطئ هاواي.
وظهر جاكمان وهو يقضي وقتا ممتعا مع زوجته، وانضم لهما عدد من الأصدقاء المقربين، كما ظهر جاكمان وهو بملابس صيفية ويقوم بالتجديف بأحد الزوارق.
يذكر أن هيو جاكمان عرض له مؤخرا فيلم الرسوم المتحركة "Missing Link"، كما يواصل تصوير عدد من مشاريعه السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الكوميديا "Bad Education"، وفيلم الدراما "The Good Spy"، ولكن لم يعلن موعد طرحهما تجاريا حتى الآن.
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