رانيا يوسف بفستان أحمر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة رانيا يوسف جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام.
وظهرت يوسف في الصور بفستان أحمر وأسود، ونسقت معه بعض الإكسسوارات، وعلقت: "السعادة حالة ذهنية هي وفقا لنظرتك للطريقة التي تنظر بها للأمور".
وتصور يوسف حاليا دورها في مسلسل "مملكة إبليس" بطولة غادة عادل وأحمد داود وخالد أنور ومحمد جمعة ومحمود الليثي وتأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، والمقرر عرضه في أكتوبر المقبل.
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