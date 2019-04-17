الكشف عن الدمية الجديدة لفيلم الرعب والإثارة "Child’s Play"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت "MGM" الشركة المنتجة لفيلم الرعب والإثارة "Child’s Play"، الذي يعاد إنتاجه مرة أخرى من السلسلة الشهيرة التي تم إنتاجها عام 1988 وحققت نجاحا تجاريا كبيرا، عددا من البوسترات الدعائية الخاصة بالفيلم المرتقب، إلى جانب الشكل النهائي للدمية الشهيرة "تشاكي".

والفيلم ستدور أحداثه حول قصة الأم، التي تقوم بشراء دمية لابنها، احتفالا بعيد ميلاده، ليكتشفا بعدها أن الدمية ممسوسة بروح شيطانية وتحاول قتلهما.

ويشارك بالفيلم نخبة من النجوم منهم مارك هاميل، وأوبري بلازا، وبراين تاير هنري، وجابريل بيتمان، وميا بيلا، والمقرر طرحه تجاريا منتصف شهر يونيو المقبل.