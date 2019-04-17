شاهد.. برنامج اردني يتساءل: “من هي الدكتورة خلود”؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 06:53 صباحاً - تناول البرنامج الاردني “عالوجع” والذي يقدمه شادي جابر موضوع الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود متسائلا “من هي الدكتورة خلود؟”.
وقال شادي جابر انه لم يكن يعرف من هي الدكتورة خلود وانه لا يزال لا يعلم ما اسم عائلتها لكنها “مسببة بلبلة في البلد”، حسب تعبيره.
وقد عبر جابر عن استغرابه من ان تحقق اخبار الدكتورة خلود الصدارة بين كل الاخبار المتداولة في حين يشهد العالم العربي غليانا من الجزائر الى غزة.
وكانت الدكتورة خلود قد اثارت الجدل مؤخرا خاصة بعد ظهورها الاعلامي على برنامج “The Plane” الذي يقدمه الاعلامي صالح الراشد.
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