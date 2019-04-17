مي سليم تتألق بفستان قصير لامع

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 06:53 صباحاً - خضعت الفنانة الأردنية مي سليم لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور خالد فضة. وقد نشرت مي سليم قسم من هذه الصور عبر حسابها على انستغرام حيث نالت اعجاب الكثير من متابعيها الذين اشادوا بجمالها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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