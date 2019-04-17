اتهام حلا شيحة بالاشتراك مع محمد رمضان بافساد المجتمع… شاهد كيف ردت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 06:53 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة صورة تجمعها بالفنان محمد رمضان من كواليس مسلسلها الجديد “زلزال” الذي سيعرض في رمضان المقبل عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام.

وعلقت حلا على الصورة قائلة “صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيدة بوجودي فيه، يارب النجاح كله .. زلزال رمضان ٢٠١٩ اللي من القلب لازم يوصل للقلب “.