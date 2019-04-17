شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم !Shazam يحقق 259 مليون دولار أمريكى فى 11 يوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم !Shazam إيرادات وصلت إلى 259 مليون دولار أمريكى، وانقسمت الإيرادات بين 95 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 164 مليون دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 5 أبريل الجارى حول العالم.
الفيلم من بطولة زاكاري ليفي، ومارك سترونج، وجاك ديلان جرازر، وروس بتلر، ودجيمون هونسو، وميشيل بورث، وآدم برودي، وآشر أنجل، وجريس فولتون.
والفيلم من تأليف هنري جايدين، ودارين ليمكه، وبيل باركر، ومن إخراج ديفيد ف. ساندبرج، وتدور قصته حول إعطاء صبى القدرة على أن يصبح بطلًا خارقا في أوقات الحاجة بكلمة سحرية واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم !Shazam يحقق 259 مليون دولار أمريكى فى 11 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.