شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب ضيفة شرف فى "البرنسيسة بيسة" مع مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة ليلى عز العرب كضيفة شرف فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين، والتى تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة بوسى وتجسد من خلاله امرأة من الطبقة الراقية.

وفى سياق متصل، انتهى مخرج العمل أكرم فريد من تصوير 8 أسابيع من المسلسل، حيث يواصل التصوير بكثافة كبيرة خلال الأيام المقبلة، للانتهاء من تصوير المسليل فى أقرب وقت، خاصة أن شهر رمضان يتبقى له 20 يوما فقط.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين فى ثانى تعاون درامى مع شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد، حيث يعد هذا التعاون الأول لـ"مى" معه فى الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائى فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".

وتشارك أيضا ليلى عز العرب فى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.