قبل إنطلاق باخرة "ستارز أون بورد"...هكذا كانت أجواء الفنانين في بيروت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 أبريل 2019 05:51 صباحاً - هذه المرة كان لون السجادة في حفل عشاء "ستارز أون بورد" أزرق، حيث امتدت السجادة لتتصدر الحدث وتعلن للحضور منذ النظرة الأولى أن الحفل يختلف هذه المرّة عما شهدته بيروت من مناسبات سابقة، وما شهده عشاء السفينة من اختلاف عن مواسمه السابقة.

قبل أسابيع من إنطلاقها و بالتوازي مع عرض قناة mbc الموسم السابع من برنامج "شط بحر الهوى"، أعلنت شركة “Stars On Board” عن رحلتين جديدتين خلال حفل عشاء نظمته سفينة النجوم في فندق ومنتجع "كمبينسكي سمرلاند" في العاصمة بيروت، جمع إلى جانب الفنانين وجوهاً إجتماعية وإعلامية بارزة.



وكشف رئيس مجلس إدارة "ستارز أون بورد" يوسف حرب عن وجهتين سياحيتين فنيتين مختلفتين هذا العام، الأولى في جزيرة الباهاماس، وهي عبارة عن مهرجان غنائي يمتدّ على مدار ثلاث ليالي/4 أيام في منتجع أتلانتس/باهامس من 14 إلى 17 حزيران/يونيو 2019، تحت عنوان Stars On Bahamas، يحييها عدد كبير من الفنانين، منهم راغب علامة، نجوى كرم، وليد توفيق، ملحم زين، ناصيف زيتون، مايا دياب، نادر الأتات، نور الزين وغيرهم من النجوم العرب.



أما الوجهة الثانية، فهي رحلة Stars On Board البحرية على متن واحدة من أكبر السفن العالمية، تجمع على متنها ثلاثة آلاف شخص أتوا من مختلف أنحاء العالم ليلتقوا نجومهم المفضلين، وستُبحر سفينة النجوم من برشلونة في إسبانيا من 21 إلى 26 آب/أغسطس 2019، وستزور مدينة "كان" الفرنسية، و "كالياري" في جزيرة سردينيا الإيطالية، إضافة إلى مدينة "بالما دي مايوركا" في جزيرة مايوركا الإسبانية.



وبالعودة إلى حفل العشاء، انقسم النجوم على عدد من الطاولات الأمامية، وكانت الطاولة الرئيسية التي ضمت كلاً من الفنان وليد توفيق ونجوى كرم وجو أشقر ودينا حايك وجوزيف عطية، بالإضافة إلى متعهد الحفلات ميشال حايك، ومايا دياب التي وصلّت متأخرة وانضمت إلىهم لاحقاً.

فرقة دبكة من يوسف لـ نجوى

مفاجأة السهرة كان قد حضّرها يوسف حرب للفنانة نجوى كرم حيث أحبّ أن يبارك لها على عملها الأخير "ملعون أبو العشق" بطريقة غير مألوفة من خلال جلب فرقة دبكة رقصت على أنغام أغنية نجوى قبل أن تصعد الأخيرة وتشعل الجو حماسة بدبكها ورقصها بطريقة عفوية تماماً كما صورّت كليب الأغنية في أحد شوارع العاصمة بيروت.

نادر الأتات دينامو السهرة

نادر الأتات كان دينامو السهرة حيث افتتح الغناء بمشاركة الفنان راغب علامة وقدما معاَ عدداً من أغنيات راغب من بينها (مغرم يا ليل). وبعدها توجه نادر إلى طاولة وليد ونجوى وغنى له "انزل يا جميل عالساحة" احتفالاً بعيد ميلاده الذي كان يوم الثامن من أبريل.

سرقت نجوى الأضواء بفستانها الزهري وكانت محط اهتمام الجميع من الصحافيين والحضور والفنانين، فقد بارك لها كل فنان على عملها الأخير من خلال أغنية لها فقد غنى الفنان نادر الأتات معها أغنية "شو هالليلة" وغنت نجوى معه أيضاً. ومن ثمّ قدمت مع الفنان وليد توفيق أغنية "ما فيي" كما غنّت "خليني شوفك بالليل" مع الفنان هادي خليل. كما غنى وليد توفيق أغنيته "لا تعودني عليك" .



عامر زيان قدم موالاً لـ نجوى ووزعت نجوى بدورها الورود لكل من وليد توفيق وعامر وميشال حايك. وقبل أن تتوجه مايا إلى طاولة النجوم جلست على طاولة راغب علامة والتقطت بعض الصور معه أمام عدسات المصورين. وبعدها التحقت بطاولة النجوم الكبرى حيث ألقت السلام على نجوى ووليد، وانتظرت مايا لحين انتهاء غناء جوزيف عطية أغنية "لهجر قصرك" وقدمت أغنيتها "وبعدو".

وخلال عزف أغنية "اعتزلت الغرام" للفنانة ماجدة الرومي على الساكسفون همس وليد توفيق لـ نجوى: "الله على لحن ملحم بركات".

نجوى كرم: أخاف من المياه حقيقة

لدى سؤال "الخليج 365" نجوى كرم عن موقف طريف حصل معها خلال مشاركاتها السابقة على متن الباخرة ردّت نجوى بطريقة ذكية مشيرة إلى أن "ما يهم في هذه الرحلة هي الحالة الجميلة التي تولد بين الناس وتأخذ الجميع على متنها إلى مكان بعيد عن التعب حيث لا يشعرون بهموم الحياة، خصوصا وأنها بقلب البحر الذي يعطي فرحاً وحباً للحياة".

وهل تخاف نجوى من البحر لاسيما وأنك قدمت من قبل أغنية "بخاف من المي"؟

أخاف من المياه حقيقة.



ملحم زين: شعرت بالرعب في الباخرة



مشاركة الفنان ملحم زين باتت سنوية في "ستارز أون بورد". وذكر في حديثه لـ"الخليج 365" أنه في "إحدى المرات شعر وكأن الباخرة تتمايل على أمواج البحر، فما كان منه إلا واتصل بـ يوسف حرب حيث ضحك الأخير وقال له: "ملحم نام و ارتاح".

واضاف: "شعرت بالخوف وقتها واهتزت الكراسي في الباخرة وكان شيئاً مرعباً، ولكن الحمدالله تم تجاوز الأمر على خير".

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يوسف حرب: ملحم زين يخاف من البحر

يوسف حرب قال لـ"الخليج 365" إن "هناك مواقف كثيرة تحصل خلال الرحلة وكلها مضحكة، ومن الصعب أن أذكرها لك كلها". ورداً على سؤال، حول الفنان الذي يخاف من مياه البحر أكثر من غيره كشف حرب أن ملحم زين يخاف كثيراً وهناك أيضاً كاظم الساهر لا يحب البحر كثيراً".

وليد توفيق: غنيت "يا بحر" لذا لا أخاف منه

النجم العربي وليد توفيق تحدث لـ"الخليج 365" أن "أكثر ما يفرحه على متن الباخرة بعد أن عدنا به إلى الوراء حوالي العامين محبة الناس الذين يغمرونه بها والاستقبال الذي يتلقاه".

وهل يخاف وليد من البحر؟

أنا أغني "يا بحر" كل يوم، لذا، لا أخاف منه.

ومن تفكر أن ترمي في المياه؟

قال (ممازحاً): "عندما أعلم من أكثر شخص يخاف من مياه البحر سأقول لك وأرميه فيها".

مايا دياب: ملحم زين يخاف من التمساح

من جهتها، النجمة مايا دياب قالت لـ"الخليج 365" إن "اكتر ما يضحكها هو عندما يأتي يوسف حرب ويقول لها إن "هناك نشاطات في هذا اليوم على متن الباخرة، فأنت تعتقد أنك ستذهب وتتسلى، إلا أن الموضوع يكون مغايراً لتفكيرك ويعمل يوسف على "ترعيبنا" (إخافتنا) من خلال القول إن سمك القرش سيأكلنا".

وتابعت: "اعتدت على أخبار يوسف وتعلمت منها، وأي أمر يطلبه مني أقول له "لا" ع صحة السلامة"، وأقول له "نعم" فقط خلال غنائي على المسرح".

اليوم اكتشفت فنان بخاف من المي؟ هل تعرفينه؟

بصراحة لا.

ملحم زين..

مايا: أجل ملحم ويخاف من التمساح أكثر من المياه.

ناصيف زيتون: لا أخاف من البحر

النجم الشاب ناصيف زيتون قال لـ"الخليج 365": "لا أحب الباخرة وأول مرة قمت برحلة بحرية كانت عبر "ستارز أون بورد". وتابع: "لا أخاف من المياه ولكن كانت أول مرة أقوم برحلة في البحر".

داليدا خليل: خلف الكواليس كانت أجمل اللحظات

داليدا خليل تحدثت لـ"الخليج 365" عن مشاركتها مرتين على متن الباخرة، وأجمل المواقف التي عاشتها هي خلال التصوير خلف الكواليس ".

ومن تختار داليدا لرميه في مياه البحر قالت (ممازحة): "كل عام اختار شخصاً، ودعني الآن لا أرمي أحداً لغاية ما نذهب الى الرحلة".

نادر الأتات: حالة فوضى أحدثها على مسرح الباخرة

من جهته الفنان نادر الأتات ردّ على سؤال "الخليج 365" إن كان يحدث حالة فوضى في الباخرة قائلاً: " على المسرح طبعاَ، نظراً لأن المسرح جميل جداً، والجمهور المتواجد يكون سعيداً". وتابع: "مشاركتي أصبحت محطة سنوية لي أقوم بها كل عام والحماس لا زال نفسه وكأنها المرة الأولى التي أشارك فيها".



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