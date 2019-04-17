كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل وضع الموسيقار إبراهيم شامل الموسيقى التصويرية لأضخم إنتاج درامي خليجي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داخل إستوديوهات الصوت بالقاهرة يواصل الموسيقار الشاب إبراهيم شامل تسجيل الموسيقي التصويرية لأضخم إنتاج درامي خليجي "لا موسيقي في الأحمدي" وهو مسلسل قصة العمل حاصلة على جائزة الكويت التقديرية وتحكي تاريخ الكويت من خلال مدينة الاحمدي.

المسلسل تأليف مني الشمري وإخراج محمد دحام الشمري. يستعين شامل في عزف موسيقي العمل بأوركسترا كامل يضم مجموعة من أمهر العازفين المصريين.

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ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل ومن المتوقع أن يثير جدلا بعدما اثارته قصته عند صدورها حيث تسلط الضوء علي فتره هامة في تاريخ الكويت من خلال منطقة الاحمدي منذ الاربعينات الي سبعينيات القرن الماضي وتتطرق الي التغيرات الاقتصادية والفكرية والتناقضات وتداخل الثقافات في هذه المدينة التي بناها الانجليز.

المسلسل تاليف مني الشمري وبطولة عدد من نجوم الدراما الخليجية منهم جاسم النبهان و عبد المحسن النمر وعبد الله السيف و نور الكويتية و شيماء و إيمان و غرور صفر و علي كاكولي و رهف محمد و سارة البلوشي وفهد العبد المحسن وليلي الرندي وفاطمة الطباخ وإخراج محمد دحام الشمري.

جدير بالذكر ان قناة ام بي سي تعرض حاليا مسلسل غصون في الوحل والذي وضع إبراهيم شامل له الموسيقي التصويرية ويلعب بطولته هدي حسين وفوز الشطي ومحمد الرشيد ولطيفه المجرن وريم ارحمه ومن تأليف مني النوفلي وإخراج محمد دحام الشمري.