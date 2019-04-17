هل تلقى الأمير هاري وزوجته لتهديدات بالقتل؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يزال الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، مادة خصبة لوسائل الإعلام لنشر كل ما هو جديد عنهما منذ بدء تعارفهما وحتى اليوم.

شبكة “روسيا اليوم” نقلت عن صحيفة “ميرور” الإنجليزية، أن تقارير كشفت أن ميجان ماركل والأمير هاري تعرضا لتهديدات بالقتل في يوم زفافهما الملكي، الذي شغل العالم أجمع العام الماضي، وادعى التهديد المروع الذي تم عبر البريد الإلكتروني، أن قنبلة ستنفجر في قلعة “وندسور”، يوم 19 مايو من العام الماضي.

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ووفقا لصحيفة “ديلي تليجراف”، فإن سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى الأمير أندرو - الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية - كانت قد حذرت العائلة البريطانية المالكة من أن يوم الزفاف سيشهد انفجارا، كما ورد أنه كان من المقرر إرسال رسالة البريد الإلكتروني، إلى الأمير فيليب.

الرسالة الإلكترونية، التي أُرسلت قبل 12 يوما من الزفاف الملكي جاء فيها: “نحن في حالة حرب، سيكون حفل زفاف حفيدك بمثابة انفجار، أنا أمير متزوج من الابنة غير الشرعية لملك إسبانيا السابق، ابنة خوان كارلوس واسمها مارغريتا، سيموت جميع أفراد العائلة المالكة البريطانية بسبب إلقاء القبض عليّ وتعذيبي في هولندا”.