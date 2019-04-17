أبطال فيلم «قهوة بورصة مصر» يحتفلون ببدء التصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل أبطال الفيلم الجديد “قهوة بورصة مصر” ببدوء تصويره، في حفل ضم عدد كبير من صناع العمل.

وحضر الحفل من أبطال العمل كل من الفنان علاء مرسي، والفنان لطفي لبيب، والفنان علي حميدة، بالإضافة إلى عدد كبير من صناع الفيلم خلف الكاميرا.

صناع الفيلم أحضروا قالب تورتة كتب عليه اسم الفيلم، وقد تشاركوا في تقطيعها، والتقطوا عدد من الصور التذكارية في أجواء سادها طابع المرح والألفة

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شركة إنتاج الفيلم نشرت مجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ” للي عاوز حتة يرفع صباعه.. اتفضلوا حِتّة من كيكة بداية تصوير #فيلم_قهوة_بورصة_مصر نهاركم سعيد إن شَاءَ الله قريباً بدور العرض.. أسرة الفيلم تتمنى لكم مشاهدة ممتعة”.

وفيلم “قهوة بورصة مصر” من بطولة حسن حسني، وعلاء مرسي، ورانيا محمود ياسين، وشيكو، ولطفي لبيب، وعبدالله مشرف، وأحمد صيام، ومحمد جمعة، وغيرهم، وهو من تأليف الفنان علاء مرسي وغادة حنفي، وإخراج أحمد نور.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم «قهوة بورصة مصر» قد طرحت مؤخرا الأغنية الدعائية للعمل، التي تحمل عنوان «قهوتنا»، وقام بغنائها المطرب مصطفى قمر.

والأغنية كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، كان من المقرر أن يغنيها المطرب الشعبي أحمد شيبة، لكن الأخير اعتذر لتذهب الأغنية للفنان مصطفى قمر.