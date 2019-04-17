كارول سماحة تبرق في سماء القاهرة بفستان مشقوق يبرز جمال قوامها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية كارول سماحة في حفل غنائي بالقاهرة، لصالح إحدى الشركات الخاصة، وسط حضور حاشد من محبيها.

كارول اطربت حضور الحفل بباقة من أجل أغانيها الحماسية والرومانسية، حيث اشعلت النجمة اللبنانية الأجواء بمجرد صعودها على المسرح، وقد اختارت الفنانة للحفل طلّة براقة، ارتدت فيها فستان سماوي شديد الأناقة مشقوق لأعلى الفخذ، وتزينت بطقم مجوهرات ماسية زاد طلّتها بريقاً.

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من ناحية أخرى، تجهز كارول سماحة لأول حفل غنائي بتقنية الهولوجرام في مصر، حيث سيتم تجسيد النجم المصري الراحل عبدالحليم حافظ على المسرح باستخدام هذه التقنية، وذلك تحت عنوان “الحلم”، يوم 19 أبريل بمركز المنارة في التجمع الخامس، برعاية راديو “إينرجي”، بمصاحبة أوركسترا تضم 70 عازفا، بقيادة المايسترو جورج قلته.

يُذكر أن كارول سماحة كانت قد اطلقت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “نعم.. أنا المطلقة” من كلمات علي المولى، ألحان وتوزيع ميشال فاضل وميكس إدوارد مونييه.

أما المفاجأة التي اعلنت عنها كارول حديثاً، كان حصولها على الجنسية المصرية، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي”، حيث اعربت عن سعادتها بحصولها على الجنسية المصرية وجواز السفر المصري قائلة: “أنا كتير فخورة وسعيدة بحصولي على الجنسية المصرية، عائلتي في مصر، ابنتي وزوجي مصريين، ما كنت بتصور حالي ما كون حاملة جواز السفر المصري”.