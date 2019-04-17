أحمد حلمي يحصن نفسه من الحسد.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
يبدو أن الخوف من الحسد أصبح ظاهرة طبيعية في الوسط الفني لا تقتصر على النجمات فقط ولكن النجوم أيضا من الرجال.
الفنان المصري أحمد حلمي شارك جمهوره عبر «الأستوري» على موقع «أنستجرام» بفيديو أثناء إشعال البخور في المنزل، والاستماع إلى القرآن الكريم.
تصرف حلمي اختلف حوله جمهوره فالبعض وجد أن ما يفعله شيء عادي جدا ومن حقه ان يخاف من الحسد، بينما رأى البعض الآخر ان المبالغة في الحسد والاستعانة بالبخور شيء غير مرغوب فيه.
أحمد حلمي ليس هو الفنان الوحيد الذي يخاف من الحسد، ولكن أيضا هناك عدد من الفنانات كذلك وأولهن الفنانة فيفي عبده، سمية الخشاب، عبير صبري، وأيضا ميار الببلاوي.
أحمد حلمي أعلن منذ أيام بدء تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم «خيال مآته»، وذلك عبر خاصية الاستوري، عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، والفيلم من إخراج خالد مرعي، وتأليف عبدالرحيم كمال، ومن إنتاج وليد صبري.
حلمي يواصل أيضا تصوير برنامج «أرابز جوت تالنت» ويشارك كعضو لجنة تحكيم بجانب الفنانة للبنانية نجوى كرم وعلي جابر.
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